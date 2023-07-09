EA Sports неожиданно анонсировали новую игру в известной франшизе

Неожиданно для всех геймеров EA Sports подтвердила, что в ближайшее время появится новая игра одной из ее флагманских франшиз. Все подробности – в материале.

EA Sports на уровне с 2K являются компаниями, которые в геймерском мире отвечают за качественные спортивные симуляторы и вскоре после раскрытие инсайдером даты релиза преемницы серии FIFA – EA Sports FC 23, разработчики шокировали фанатов анонсом еще одной видеоигры, сообщает 24 Канал.

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Серия файтингов UFC от EA Sports берет свое начало в 2014 году, через 21 год после основания известной организации смешанных единоборств.

С тех пор игры франшизы остаются популярными среди геймеров, хотя и выходят не на ежегодной основе, как это происходит с другими проектами студии, такими как FIFA (теперь EA Sports FC) и Madden NFL.

Это обусловлено отсутствием классических сезонов в самой UFC, поэтому в результате студия может не спешить с играми серии, что приводит к тому, что последняя из них вышла еще в августе 2020 года.

И вот EA Sports внезапно объявили, что UFC 5 находится в активной разработке, а больше новостей об игре сообщат уже в сентябре.

Несмотря на то, что даты выпуска UFC 5 пока нет, вполне возможно, что прошлое франшизы может содержать подсказки о том, чего ожидать геймерам.

В частности, UFC 4 была анонсирована в июле 2020 года, а уже через месяц состоялся ее релиз.

Сентябрьский полноценный анонс UFC 5 может означать, что и сама игра может быть на подходе.