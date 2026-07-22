Звездное возвращение – кто стал лицом главного спортивного симулятора планеты EA SPORTS FC 27

EA Sports официально запустила рекламную кампанию нового футбольного симулятора EA SPORTS FC 27. Главной новостью стало возвращение суперзвезды, которая вновь украсит обложку игры.

Компания EA Sports официально объявила, кто станет первым "послом" нового футбольного симулятора EA FC 27, сообщает 24 Канал.

Новая эра футбольного симулятора

Шанс украсить обложку самой ожидаемой спортивной игры года выпал французскому голеадору Килиану Мбаппе, который установил историческое достижение на ЧМ-2026.

Официальный анонс подтвердил, что нападающий станет "лицом" издания Ultimate Edition.

Интересно, что EA уже сотрудничала с футболистом в прошлом, когда проект компании еще носил другое название. Мбаппе трижды был лицом игр серии – в FIFA 21, 22 и 23.

Это решение знаменует собой начало активной фазы продвижения продукта, поскольку разработчики уже изменили визуальное оформление социальных сетей в соответствии с новой стилистикой. Полная презентация проекта запланирована на четверг, 23 июля.

Снова на обложке. Готовы начать заново,

– прокомментировали анонс EA SPORTS FC на платформе X.

Снова на обложке. Готовы начать заново.@KMbappe возглавляет обложку #FC27. Смотрите полную презентацию 23 июля: https://t.co/6QAaAVGU75 pic.twitter.com/u8zPbxJH2J – EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) 21 июля 2026

Несмотря на то, что разработчики пока держат детали игрового процесса в секрете, надежные инсайдеры уже раскрыли ключевые даты.

Игроки ожидают мирового релиза 25 сентября, а обладатели премиум-издания смогут выйти на виртуальное поле значительно раньше – 18 сентября.

Одной из самых интересных новинок игры должен стать режим открытого мира. Согласно утечкам, он будет работать как социальный хаб, где пользователи смогут создавать собственных аватаров, общаться с другими игроками и участвовать в различных мини-играх.

Реакция сообщества на анонс оказалась неоднозначной. Часть фанатов выражает недовольство состоянием серверов в предыдущих частях и требует от EA Sports сосредоточиться на устранении технических проблем и повышении скорости игрового процесса. Также геймеры активно обсуждают конкуренцию с будущей GTA 6.

Более подробную оценку амбициям разработчиков можно будет дать уже после выхода официального трейлера, который раскроет первые подробности обновленных режимов Career Mode и Ultimate Team.