"Идите на**й": EeOneGuy вернулся к стримам на русском, потому что "мало хвалили за украинский"

Украинский стример EeOneGuy, который после начала полномасштабного вторжения наконец-то начал сдерживать на украинском, продержался не долго. Он решил снова вернуться к русскому, потому что его "никто не хвалил" за украинский.

Об этом он рассказал во время одного из своих стримов, отвечая на вопросы зрителей, сообщает 24 Канал. Он буквально обругал свою украиноязычную аудиторию за то, что его якобы не поддерживали.

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Скандальная позиция EeOneGuy

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года русскоязычный стример EeOneGuy, родом из Днепропетровщины, решил стримить на украинском.

Казалось бы, хорошая принципиальная позиция, стример молодец и все такое. Но, оказывается, этого недостаточно – "герой" ожидал, что его будут буквально носить за это на руках и каждый день будут осыпать комплиментами.

Я такой стримлю на украинском, а меня никто не поддерживает. Типа никто не сказал, что это круто. Думаю: "бл*ть, хорошо, буду стримить на русском",

– пожаловался стример.

EeOneGuy обругал собственную аудиторию: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика)

Казалось бы, с этим все понятно, так что можно забывать об очередном манкурте-малоросе. Но тут стримера понесло еще дальше – он буквально обругал собственную украиноязычную аудиторию за то, что они его мало поддерживали.

Надо было поддерживать, когда я это делал. Не поддерживали – все, идут на**й! Я пытался на украинском стримить, но не почувствовал поддержки,

– заявил EeOneGuy.

К слову, EeOneGuy стал популярен благодаря своим стримам игры Minecraft. Но еще в юном возрасте он переехал из Украины в Москву и все время ориентировался преимущественно на российскую аудиторию.