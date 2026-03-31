Eidos Montreal отменила проект за сотни миллионов долларов перед релизом: что случилось с Wildlands

Канадская студия Eidos Montreal оказалась в центре новой волны сокращений: вместе с десятками сотрудников она потеряла амбициозный проект, в который вкладывали сотни миллионов долларов и который был почти готов к релизу.

Об этом рассказал инсайдер Том Гендерсон на портале Insider Gaming.

Почему студия закрыла почти завершенную игру?

Ситуация вокруг Eidos Montreal выглядит довольно парадоксальной. После сокращения 124 сотрудников студия также свернула один из самых масштабных проектов последних лет – приключенческий AAAA-экшен с открытым миром под названием Wildlands.

По словам Тома Хендерсона, игра (ранее известная под кодовым названием P11) находилась на финальном этапе производства. Она уже прошла ключевые проверки качества и фактически находилась на стадии полировки перед релизом, запланированным на 2026 год.

Что известно о Wildlands?

Разработка Wildlands стартовала еще в 2019 году, но все это время сопровождалась трудностями. Проект неоднократно менял технологическую основу – по разным данным, команда успела перейти через четыре разных движка. Это существенно повлияло на сроки и бюджет, который в итоге превысил девятизначную сумму и достиг "сотен миллионов долларов".

Несмотря на колоссальные затраты, перспективы окупаемости игры оценивались как слабые. Именно это и стало ключевым фактором решения об отмене – даже на финальной стадии. По информации источников, студия фактически оказалась в ситуации, когда дальнейшее финансирование проекта выглядело еще более рискованным, чем его закрытие.

В то же время Wildlands потянула за собой и другие потери. Из-за раздутого бюджета и затяжной разработки компания вынуждена была отказаться от ряда других идей, среди которых – новая часть серии Deus Ex, отмечает NotebookCheck.

Какой должна была быть игра?

По словам Гендерсона, ему удалось увидеть геймплей игры. В центре сюжета был юноша по имени Ривер, который вместе с другими подростками противостоял злым духам. Среди механик – путешествия на фантастических существах, в частности гигантских лосях, что добавляло игре выразительного фэнтезийного стиля.

Несмотря на отмену масштабного проекта, студия не останавливает работу. По слухам, она продолжает разработку однопользовательского хоррора во вселенной Alien, релиз которого ожидается не ранее 2028 года. Кроме того, команда официально помогает Playground Games в создании новой части Fable.