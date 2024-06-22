Президент FromSoftware и главный создатель Elden Ring Хидетака Миядзаки довольно резко высказался о снижении сложности в хитовой игре.

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Почему Elden Ring должна быть сложной

Elden Ring – это шедевр, который в течение последних двух лет не сходит с уст геймеров.

Главной изюминкой проекта, который отличает его от других ролевых игр, вроде Baldur's Gate 3, является удивительно сложный и неумолимый игровой процесс, который не прощает игроку ошибок и даже заставляет плакать стримеров.

Недавно создатель игры рассказал о важности этой особенности для общего успеха проекта.

Если бы мы действительно хотели, чтобы весь мир играл в игру, мы могли бы просто уменьшать сложность все больше и больше. Но это бы был не правильный подход, – сказал Миядзаки.

По словам разработчика, фундаментальной частью опыта геймеров является как раз наслаждение от того, когда они наконец-то превосходят самих себя и преодолевают сложные препятствия, а отказ от такого подхода может разрушить всю идею Elden Ring.