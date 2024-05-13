Популярный стример расплакался после 6-часовой битвы с боссом в Elden Ring

Один из самых популярных стримеров в мире начал прохождение Elden Ring и уже успел оконфузиться, проведя 6 часов в битве с необязательным боссом да еще и расплакавшись некоторое время спустя.

Американец Кай Карло Ценат III является одним из самых популярных стримеров в мире и недавно молодой человек начал свое эпическое прохождение Elden Ring.

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9 мая Kai Cenat анонсировал 100-часовой стрим-марафон по Elden Ring, представив поклонникам тизер просто-таки голливудского качества.

Трейлер трансляции: посмотрите ролик

Несмотря на амбициозную цель завершить игру за одну непрерывную трансляцию, пока что стример отстает от графика. Учитывая то, что Ценат проходит проект FromSoftware впервые, это было довольно предсказуемо.

Например, началось прохождение с того, что геймер 6 часов сражался против Стража Дерева – необязательного босса на начальной локации. Со всем тем, сломал "волю" Кая другой оппонент – Красный Волк из Радагона.

В очередной раз погибнув от рук этого противника, стример оказался на грани. Он подошел к камере и перед тысячами зрителей показал свои слезы разочарования и отчаяния.

Кай Ценат расплакался после смерти в Elden Ring: смотреть видео

Хотя некоторые геймеры начали смеяться над стримером, большинство все же пожалело Кая. Elden Ring удивительно сложная видеоигра и в ней часто бывают такие моменты фрустрации, но молодой человек не настроен сдаваться.

На момент написания материала его стрим длится уже около 59 часов, а счетчик смертей постепенно приближается к 700. Поэтому отчаянный геймер еще имеет шансы выполнить свою амбициозную цель, хотя они и уменьшаются с каждым часом.