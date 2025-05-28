Elden Ring Nightreign поразила игроков трейлером релиза и новыми подробностями

Bandai Namco и FromSoftware опубликовали релизный трейлер Elden Ring Nightreign – кооперативного roguelike-экшна, события которого разворачиваются параллельно оригинальной истории в альтернативной версии Земогилля.

Когда-то эти земли процветали под защитой богов, но теперь их поглощает ночь. Игроки в роли ночных путешественников (доступно восемь архетипов) должны продержаться три игровых дня (по 15 минут каждый) и победить Повелителей Ночи – мощных боссов, угрожающих региону, рассказывает 24 Канал.

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За три дня до выхода игры разработчики представили финальный двухминутный трейлер. В нем показано таинственную красоту Степей За Пределами Могилы, ночных путешественников и сражения с впечатляющими противниками. Зрители остались в восторге от атмосферы, созданной в видео.

Elden Ring Nightreign – смотрите трейлер:

Проект будет поддерживать кооперативный режим на трех игроков (режим для двоих может появиться позже), а также альтернативные варианты персонажей, в том числе знакомые образы. Среди боссов обещают противников, вдохновленных серией Dark Souls – режиссер игры уже объяснил причины их появления.

Elden Ring Nightreign выйдет 30 мая на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. На днях разработчики также показали седьмого из восьми игровых архетипов ночных путешественников.

Кстати, накануне стало известно, что Bandai Namco работает над экранизацией Elden Ring. Режиссером ленты будет Алекс Гарленд (Ex Machina, Civil War и Warfare).