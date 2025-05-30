Elden Ring Nightreign уже доступна и получила первый патч на старте

Роглайт-экшен Elden Ring Nightreign от японской студии FromSoftware уже увидел свет, а вместе с релизом игроки получили и первое обновление – версию 1.01. Патч вышел еще до официального старта и успел внести ряд важных изменений.

Согласно информации на сайте издателя Bandai Namco, обновление улучшает баланс игры, вносит изменения в описание текстов и корректирует саундтрек, информирует 24 Канал. Также разработчики исправили ряд технических ошибок.

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Особое внимание команда уделила анимации движений персонажей – в версии 1.01 их поведение доработали, хотя точных деталей этих изменений не обнародовали. Кроме того, в игру добавлены кастомные сценарии для героев.

Впрочем, пользователям ПК стоит быть осторожными: Bandai Namco предупреждает о вероятных проблемах с производительностью.

На некоторых системах с новейшими видеокартами наблюдается падение частоты кадров. Издатель советует в таком случае снижать графические настройки и разрешение, а также обновить драйверы видеокарты.

События Elden Ring Nightreign разворачиваются в измененной версии знакомой локации – Beyond the Grave Steppes. Игрокам в роли ночных путешественников предстоит прожить три игровых дня (по 15 минут каждый) и одолеть могущественных Night Lords.

Игра доступна с 30 мая на ПК, а также на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S – на всех платформах она вышла ровно в полночь. За два дня до релиза Elden Ring Nightreign уже получила первые оценки от западных критиков.