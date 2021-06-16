Огромный открытый мир и роль Джорджа Мартина: последняя информация о Elden Ring

Глава FromSoftware Хидетака Миядзаки поделился новой информацией о видеоигре Elden Ring. Он рассказал немало интересного о сюжете, геймплее и открытом мире игры.

На прошлой неделе студия FromSoftware впервые показала геймплейный трейлер игры Elden Ring. Геймеры были в восторге от этого события, поэтому неудивительно, что разработчики решили на этом не останавливаться.

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Новой и очень интересной информацией о видеоигре Elden Ring поделился глава FromSoftware Хидетака Миядзаки. Сначала он пообщался с прессой в рамках E3 2021, а затем дал интервью порталу Famitsu. Поэтому мы собрали всю самую интересную информацию в одном материале.

Сюжет

По сюжету, могущественное кольцо было раздроблено, а его обломки забрали местные полубоги. Им захотелось получить еще больше власти, поэтому они и начали масштабную войну. Главному герою нужно будет вернуться в эти земли, чтобы стать их новым правителем. Уже известно, что в игре будет несколько концовок, которые зависят от действий игрока. Разработчик добавил, что серьезно будут влиять на финал отношения с персонажами. В целом пройти Elden Ring можно за 30 часов, правда, если не тратить время на исследование мира.

Видеоигра Elden Ring / Фото портал Bandai Namco

Открытый мир и геймплей

В игре Elden Ring будет самый большой открытый мир в истории студии FromSoftware. Разделен он на шесть регионов, которые можно исследовать в любом порядке. Также разработчик добавил, что в каждой такой локации правит местный полубог, который владеет обломком кольца. Интересно, что необычные или важные места не будут показываться на карте, а геймерам нужно самим оставлять соответствующие метки, если они планируют возвращаться в эту точку снова.

Разработчики сделали серьезную ставку именно на открытый мир в Elden Ring. Они хотят, чтобы геймеры тратили время на его исследование, а для этого даже добавили в игру лошадей и снизили урон от падений. Кстати, лошадей можно будет использовать в боях, а также для того, чтобы запрыгивать на выступы или склоны. В целом в открытом мире можно найти разнообразное оружие, доспехи и дополнительные умения. То есть игра будет всячески вознаграждать игроков, которые любят заниматься исследованием.

Хидетака Миядзаки отметил, что Elden Ring можно пройти различными методами. В игре даже появится стелс, который можно использовать не только для убийств, но и для исследования локаций. Также известно, что в видеоигре будет более ста различных навыков, которые не привязаны к оружию. Из интересного еще можно отметить систему с духами врагов. Последних можно будет собирать, чтобы в нужный момент вызвать на свою сторону.

Видеоигра Elden Ring / Фото портал Bandai Namco

Роль Джорджа Мартина

Писатель создал своеобразный фундамент этого фентезийного мира: мифологию и сетинг. А уже на основе его наработок и разрабатывалась видеоигра. Интересно, что название игрового мира ("Lands Between") придумал именно Джордж Мартин. В целом разработчики очень высоко оценили работу писателя и его вклад в разработку Elden Ring.

Напоследок стоит добавить, что релиз этой видеоигры запланирован на 21 января 2022 года. Цену разработчики пока не называли, хотя уже известно, что игра выйдет на PC, PS5, Xbox Series, PS4 и Xbox One.

Трейлер видеоигры Elden Ring – видео