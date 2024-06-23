Стримерша победила первого босса из Elden Ring: Shadow of the Erdtree буквально силой мысли
Источник:Perrikaryal в соцсети X
Стримерша под ником Perrikaryal проходит Shadow of the Erdtree с уникальным контроллером, позволяющим ей играть в Elden Ring буквально силой мысли.
Когда сложность Elden Ring кажется им недостаточной, контент-мейкеры придумывают себе причудливые челленджи и условия, однако никто не превзойдет достижения Perrikaryal.
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Уникальная стримерша
Девушка известна благодаря своим трансляциям на Twitch, где она играет в игры уникальным методом – силой мысли.
Для этого она собственноручно придумала и смастерила удивительное устройство, которое позволяет ей управлять персонажами в видеоиграх с помощью зрения и мозговых волн.Интересно! Мнения геймеров в сети по "изобретению" девушки до сих пор расходятся и многие считают ее шарлатанкой, утверждая, что на самом деле в игры играет кто-то другой за кадром.
Как работает устройство – смотреть видео
Когда-то она уже поразила сеть, пройдя базовую Elden Ring с помощью своего ноу-хау, а теперь ей покорился первый босс Shadow of the Erdtree – Divine Beast Dancing Lion.
Момент триумфа – посмотрите ролик
Это достижение еще более удивительное учитывая то, что многие игроки и стримеры жалуются на сложность дополнения и до сих пор не смогли одолеть этого грозного оппонента, который является лишь первым боссом эпического DLC.