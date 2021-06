Наверное, все геймеры хоть что-то слышали об очень популярной серии Need for Speed. Эти видеоигры почти всегда пользовались спросом среди игроков, правда, даже армия фанатов не может остановить достаточно естественные вещи.

Официальный представитель компании Electronic Arts поделился очень неожиданной записью на известной платформе Reddit. Он отметил, что с 1 июня они останавливают продажи сразу нескольких частей из серии Need for Speed. В этом анонсе он отметил следующие игры:

NFS Carbon (2006 год)

NFS Undercover (2008 год)

NFS Shift (2009 год)

NFS Shift 2: Unleashed (2011 год)

NFS The Run (2011 год)

Эти видеоигры должны в ближайшие дни исчезнуть со всех цифровых магазинов. Также в этом анонсе говорится, что закроются и соответствующие внутриигровые магазины. Таким образом компания Electronic Arts готовится к плановому отключению всех онлайн-сервисов в этих видеоиграх, которое должно состояться уже 31 августа. То есть после этого можно будет устраивать скоростные заезды только в офлайне.

Объяснение очень простое и на самом деле предсказуемое. Дело в том, что эта пятерка уже не имеет серьезного спроса среди поклонников гонок. Представители Electronic Arts уверены, что заниматься полноценной поддержкой серверов нецелесообразно, потому что у этих видеоигр очень низкий онлайн. По их мнению, дополнительные ресурсы, которые освободятся, пригодятся в разработке новых частей в серии Need for Speed.

Также официальный представитель компании добавил, что для них это было достаточно непростое решение. А всем поклонникам гонок в онлайне он предложил ознакомиться с другими их играми: Most Wanted (2012 год), Rivals (2013 год), Need for Speed (2015 год), Payback (2017 год), Heat (2019 год) и Hot Pursuit Remastered (2020 год). Напоследок стоит лишь написать всем известную фразу: "Press F to pay respects".

Трейлер видеоигры NFS Shift 2: Unleashed – видео