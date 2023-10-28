Electronic Arts устроила распродажу на Steam с большими скидками к Хэллоуину

Electronic Arts запустила массовую распродажу компьютерных игр в рамках мероприятия к Хэллоуину под названием Steam Scream: The Revenge. На игры студии действуют довольно приятные скидки, а едва ли не самыми счастливыми будут поклонники The Sims.

Ожидается, что это будет одна из последних распродаж в магазине перед тем, как новая политика платежей Steam вступит в силу, таким образом изменив способ, которым некоторые потребители платят за игры на платформе.

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Распродажа игр EA на Steam

Valve запустила оригинальную распродажу Steam Scream накануне прошлогоднего Геловина. Рекламная акция имела целью осветить игры, отмечающие дух самого страшного месяца в году, соответственно вводя значительные скидки на широкий спектр жутких игр.

Вторая итерация мероприятия началась 27 октября и продлится до 2 ноября, а Electronic Arts является одним из самых больших поклонников недавно начавшейся распродажи. В частности, действуют скидки на такие игры:

Star Wars Jedi Survivor – скидка в 35% (1 тысяча 104 гривны вместо 1 тысячи 699),

– скидка в 35% (1 тысяча 104 гривны вместо 1 тысячи 699), The Sims 4 Werewolves – скидка в 25% (524 гривны вместо 699),

– скидка в 25% (524 гривны вместо 699), The Sims 4 Wampires – скидка в 30% (489 гривен вместо 699),

– скидка в 30% (489 гривен вместо 699), The Sims 4 Paranormal Stuff Puck – скидка в 30% (209 гривен вместо 299),

– скидка в 30% (209 гривен вместо 299), ремейк Dead Space – скидка в 40% (899 гривен вместо 1 тысячи 499),

– скидка в 40% (899 гривен вместо 1 тысячи 499), Dead Space 3 – скидка в 80% (139 гривен вместо 699).

В общей сложности скидки действуют на около трех десятков видеоигр. Скидки будут действовать почти целую неделю, поэтому давайте наслаждаться.