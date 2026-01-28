Смесь Diablo и Stardew Valley: анонсирована пиксельная RPG Emberville

Независимая ирландская студия Cygnus Cross представила свежий геймплейный ролик своего нового проекта Emberville. Эта пиксельная ролевая игра предлагает необычное сочетание динамичных боев в стиле Diablo и спокойного развития собственного хозяйства, подобного Stardew Valley.

Игрокам предстоит исследовать опасные локации и одновременно отстраивать заброшенный город. Cygnus Cross представила трейлер собственной RPG на портале IGN рассказав немного о том, что ждет игроков.

Чего ждать от игрового процесса в волшебной тюрьме?

Сюжет игры разворачивается в Ветромотухе – огромной магической темнице, где главный герой неожиданно просыпается без воспоминаний. Основная цель путешествия заключается в поиске пути на свободу и восстановлении города Эмбервилль, который когда-то был процветающим центром.

Во время путешествий по территории вечной тюрьмы протагонист будет встречать и спасать колоритных местных жителей. Благодарные беглецы станут частью сообщества города и помогут игроку, делясь полезными знаниями и рассказывая свои уникальные истории.

Обнародованный на канале IGN видеоролик продолжительностью чуть менее двух минут демонстрирует баланс между мирным фермерским бытом и рискованными вылазками в подземелья.

Трейлер демонстрирует геймплей и стиль Emberville – смотрите видео:

Разработчики стремятся расширить границы жанра, предлагая пользователям глубокую, но понятную боевую систему, широкую индивидуализацию персонажа и механику наследования навыков. Кроме того, проект обещает большую свободу для творчества во время отстройки поселения.

Техническая часть игры включает процедурную генерацию мира, что позволит каждый раз исследовать новые биомы и сражаться с причудливыми монстрами.

В Emberville будет доступен выбор между различными классами героев, а все диалоги получат профессиональную озвучку.

К работе над проектом привлекли Дага Кокла, известного по озвучке Геральта в серии игр "Ведьмак".

Творческим соруководителем выступает известный стример Бен Кассел, известный под ником CohhCarnage.

Появление игры в раннем доступе на ПК в магазине Steam запланировано на лето 2026 года.