Epic Games готовит еще больше бесплатных раздач игр, но есть один нюанс

ПК-геймеры уже много лет наслаждаются бесплатными играми, которые Epic Games регулярно раздает через свой магазин. В недавнем объявлении компания заявила, что "халявы" теперь станет еще больше.

Что это будет

На этот раз речь идет о мобильных устройствах и соответствующем им магазине мобильных игр. До сих пор компания не предлагала бесплатных раздач в этом приложении для смартфонов, но теперь все изменится, рассказали на страницах Engadget. Epic объявила, что вскоре акции по раздаче бесплатных игр будут запущены как на Android, так и на iOS. Кроме того, традиционные еженедельные акции продолжат появляться по привычному расписанию.

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В общем генеральный директор Epic Games Store Стив Эллисон, который выступал в рамках мероприятия Unreal Fest, рассказал много интересного о будущих планах относительно мобильного магазина. Например, он сообщил, что компания планирует добавить сторонние игры, а не только предоставлять доступ к своим собственным, среди которых Fortnite.

Мобильная версия Epic Games Store недавно вернулась на телефоны Android во всем мире и на устройствах iOS в ЕС, поскольку Epic Games продолжает судиться с Apple и Google, чтобы сделать магазины сторонних разработчиков проще в установке и использовании. Несколько дней назад компания даже подала иск против Samsung и Google, заявив, что эти две компании-гиганты работают над тем, чтобы подавить конкуренцию в экосистеме Android.

"В праздничный сезон мы выпустим наши первые приложения от третьих сторон. Мы, вероятно, ожидаем, что где-то от 10 до 50 из них будут готовы, и самой большой проблемой будет только внедрение платежного решения, поэтому это может отодвинуть некоторые из них на следующие месяцы", – сказал Стив Эллисон.

Программа бесплатных игр на мобильных устройствах будет запущена в то же время, поощряя мобильных геймеров устанавливать и пользоваться сторонним магазином, после чего появятся инструменты для самостоятельных публикаций:

Программа бесплатных игр запустится в 4 квартале вместе с появлением сторонних приложений, и у нас будут замечательные вещи для игроков, которые также будут замечательными для разработчиков, потому что это поможет нам очень быстро масштабироваться. А еще есть инструменты для самостоятельной публикации, что означает, что разработчики смогут работать без всякого взаимодействия с нами, как это происходит на ПК сегодня. Вероятно, в первой половине года, надеемся, как можно ближе к январю,

– сказал директор.

Все подробности об этой программе бесплатных игр на мобильных устройствах еще не раскрыты. Мы не знаем, будет ли она работать по тому же еженедельному графику, что и на ПК, а также не знаем сколько проектов за раз будет предлагать компания. Точной даты запуска также еще нет.