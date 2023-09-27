Epic Games не выплатила призы победителям турнира по Fortnite, потому что они россияне

Компания Epic Games отказалась выплачивать призовые за победу на турнире по Fortnite. Все потому, что дуэт победителей являются гражданами страны-агрессорки России.

Речь о турнире FNCS 2023 Major 3: Europe – Grand Finals, состоявшемся еще в августе 2023 года. Его победителями стали Даниил Рutrick Абдрахманов и Егор Swizzy Люсико.

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Россияне не получат свой приз

За победу на турнире россияне должны получить 200 тысяч долларов. Это почти 20 миллионов рублей, если считать по курсу российского центробанка.

Впрочем, когда организаторы узнали, что у дуэта победителей есть российское гражданство, выплачивать призовой фонд отказались. Кроме того, их дисквалифицировали с турнира в Копенгагене.

К слову, двое киберспортсменов из страны-террористки обманули организаторов, как это обычно принято в России. В турнире они участвовали с территории Беларуси, а банковские счета указали из Казахстана. Команда же выступала под международным статусом без каких-либо флагов. Их гражданство стало известно только после победы в турнире.

Все потому, что у нас российские паспорта, и мы ничего не можем с этим поделать. Только у Fortnite можно выиграть мейджор и поддаться такому мошенничеству. Думаю, это впервые в истории киберспорта,

– посетовал россиянин Абдрахманов.