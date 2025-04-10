Epic Games отменила сразу два турнира по Fortnite

Epic Games отменила Fortnite Reload Performance Evaluation Cup в регионе OCE (Океания) и ASIA (азиатские страны) из-за бага, который приводит к заполнению лобби ботами. Внезапное появление ошибки внесло неприятные коррективы в работу, нарушив планы организаторов, которые в очередной раз прощупывают почву на соревновательной сцене Fortnite Reload.

Что теперь

Epic Games сообщила: "Мы отменяем сегодняшние кубки OCE и ASIA Reload Performance Evaluation, пока работаем над решением проблемы с неигровыми ботами-соперниками, которые вступают в матч". Это означает, что к турнирам могут вернуться позже, когда баг будет исправлен, сообщает 24 Канал со ссылкой на eSportsInsider, но компания не уточняет этот вопрос.

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Объявление было сделано на X официальным аккаунтом Fortnite Status 9 апреля 2025 года. Пока это коснулось только OCE и ASIA, но если эта проблема не будет решена, мы можем увидеть подобные случаи на будущих кубках EU (Европа) и NA (Северная Америка).

Что такое Fortnite Reload Performance Evaluation Cup

Fortnite Reload – это быстрый вариант традиционной королевской битвы. Матчи состоят из 40 игроков, разделенных на отряды, вместо типичных 100, на значительно меньшей карте.

Особенностью игры является механизм перезагрузки, который позволяет командам, потерпевшим поражение, возродиться до тех пор, пока жив хотя бы один член их команды. Однако эта механика выключается в конце матчей.

Fortnite Reload Performance Evaluation Cup – это внутриигровое событие, которое проводит Epic Games. В отличие от турниров FNCS 2025, это мероприятие не такое грандиозное и не такое конкурентное, а также предлагает гораздо меньший призовой фонд. Он прежде всего предназначен для мониторинга игровой производительности и турнирных систем во время соревновательных матчей для потенциальных будущих улучшений. Собранные данные будут использованы для улучшения будущих киберспортивных событий.

Они проводятся в несколько сессий, а последние турниры состоят из четырех матчей. В течение турнира команды зарабатывают баллы, которые зависят от занятого места и количества вылетов. Лучшие команды проходят в следующие раунды, где четыре лучшие команды зарабатывают по 800 долларов.

Напомним, это не первый случай, когда Epic Games сталкивается с проблемами во время проведения Fortnite Performance Evaluation Cup. Предыдущий турнир был закрыт 4 ноября 2024 года после того, как игроки сообщили о слиянии нескольких карт в одну.