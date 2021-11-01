Epic Games закрывает китайскую версию игры Fortnite, которая сильно отличалась от оригинальной

Компания Epic Games уже в этом месяце закрывает серверы китайской версии Fortnite. Точных причин ее представители не называют, правда, у геймеров уже есть несколько предположений.

Наверное, почти все геймеры знают, что на китайском видеоигровом рынке действуют свои законы. Ярким подтверждением этих слов является ситуация с популярной видеоигрой Gwent: The Witcher Card Game, которую разработчики из CD Projekt RED вынуждены были изрядно "порезать", чтобы она вышла в этой стране.

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В похожую ситуацию попали и представители компании Epic Games, а если точнее, то их видеоигра Fortnite. В 2018 году они вывели эту игру на китайский рынок, а помогла им в этом местная компания Tencent. Правда, эта бесплатная версия видеоигры существенно отличается от той, в которую играют все остальные.

В китайской версии Fortnite нет микротранзакций, боевые пропуска бесплатны, а также есть ограничение игровых сессий для юных геймеров (до 90 минут). Есть здесь и традиционные для китайского региона изменения: исчез весь запретный контент (кости или черепа), игровых персонажей заменили голограммы, а их здоровье – заряд батареи.

Но самыми интересными являются геймплейные изменения. Дело в том, что матчи здесь продолжаются 20 минут, а победу в них одерживает не последний оставшийся в живых игрок, а все те, кто дожил до этого времени. Также интересно, что выиграть можно и просто совершив определенное количество убийств. Вроде бы доминирующие игроки получают сообщения о победе и раньше времени покидают матчи.

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То есть выходит, что разработчики серьезно поработали над игрой, чтобы выйти на этот рынок. Правда, кажется, успешной эта версия так и не стала. Дело в том, что Epic Games уже 15 ноября закроет все серверы китайской версии Fortnite. Точных причин ее представители не назвали, правда, у геймеров уже есть несколько предположений.

Они отмечают, что у этой видеоигры были серьезные конкуренты на местном рынке (PUBG и Free Fire), поэтому она так и не стала популярной здесь. А также геймеры предполагают, что это была убыточная игра, в которую разработчики вынуждены были постоянно вкладывать немало сил и ресурсов. Возможно, со временем Epic Games планировала добавить в эту версию Fortnite микротранзакции, чтобы сделать ее прибыльной. Правда, кажется, за три года она так и не смогла договориться с соответствующими органами.