Три очень популярные игры из начала 2000-х получат ремастеры

После того как первые три части Tomb Raider получили ремастеры, крайне тепло принятые фанатами, студия решила не останавливаться и обновить еще три главы этой франшизы. Когда же выйдут четвертая, пятая и шестая части оригинальных Tomb Raider?

Новые ремастеры

Tomb Raider IV-VI Remastered выйдут в феврале 2025 года. Цена ожидается на уровне 30 долларов за весь набор из трех игр. По нынешнему курсу это 1 236 гривен.

Коллекция состоит из:

Tomb Raider: The Last Revelation 1999 года, которая вышла для первой консоли PlayStation.

Tomb Raider: Chronicles 2000 года.

Tomb Raider: The Angel of Darkness 2003 года для PS2.

Переработанные версии будут доступны для PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК и будут включать ряд улучшений. Например, обещают возможность переключения между классической и современной графикой на лету, возможность современного управления или оригинального, фоторежим с различными позами, функции показателей жизни, такие как полоски здоровья босса, трофеи и достижения на соответствующих платформах.

Анонсирующий трейлер Tomb Raider IV-VI Remastered: видео

Стоит отметить, что последняя часть, The Angel of Darkness, была весьма спорной игрой, которая получила много критики. Ее разработка была тяжелой, с большим количеством задержек и большим количеством вырезанного содержимого. Игру хвалили за историю, но критиковали за количество ошибок и плохой контроль. Дизайнер и сценарист Hades 2 Грег Касавин, который в то время писал для GameSpot, сказал об этой игре так: "Настоящий геймплей Tomb Raider: The Angel of Darkness часто совсем не веселый, зато может разочаровывать. Тяжело и скучно". Поэтому как минимум игроки ожидают от этого ремастера исправления старых ошибок и, возможно, возвращения некоторого вырезанного контента.