Три дуже популярні гри з початку 2000-х отримають ремастери

Після того, як перші три частини Tomb Raider отримали ремастери, вкрай тепло прийняті фанатами, студія вирішила не зупинятися й оновити ще три глави цієї франшизи. Коли ж вийдуть четверта, п'ята і шоста частини оригінальних Tomb Raider?

Нові ремастери

Tomb Raider IV-VI Remastered вийдуть у лютому 2025 року. Ціна очікується на рівні 30 доларів за весь набір з трьох ігор. За нинішнім курсом це 1 236 гривень.

Дивіться також Модер показав як моторошне містечко з Silent Hill 2 Remake виглядає без туману – цікаві фото

Колекція складається з:

Tomb Raider: The Last Revelation 1999 року, яка вийшла для першої консолі PlayStation.

Tomb Raider: Chronicles 2000 року.

Tomb Raider: The Angel of Darkness 2003 року для PS2.

Перероблені версії будуть доступні для PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch і ПК і включатимуть ряд покращень. Наприклад, обіцяють можливість перемикання між класичною та сучасною графікою на льоту, можливість сучасного керування або оригінального, фоторежим з різними позами, функції показників життя, такі як смужки здоров’я боса, трофеї та досягнення на відповідних платформах.

Анонсуючий трейлер Tomb Raider IV-VI Remastered: відео

Варто зазначити, що остання частина, The Angel of Darkness, була Вельми спірною грою, яка отримала багато критики. Її розробка була важкою, з великою кількістю затримок і великою кількістю вирізаного вмісту. Гру хвалили за історію, але критикували за кількість помилок і поганий контроль. Дизайнер і сценарист Hades 2 Грег Касавін, який у той час писав для GameSpot, сказав про цю гру так: "Справжній геймплей Tomb Raider: The Angel of Darkness часто зовсім не веселий, натомість може розчаровувати. Важко і нудно". Тож як мінімум гравці очікують від цього ремастера виправлення старих помилок і, можливо, повернення деякого вирізаного контенту.