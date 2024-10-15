Ремейк Slient Hill 2 став мегахітом серед геймерів, а ентузіасти модерської справи вже заходилися змагатися в оригінальності своїх творінь.

До теми Ремейк Silent Hill 2 отримав схвальні перші відгуки, розвіявши занепокоєння фанатів

Як виглядає легендарне місто без туману

Konami та Bloober Team на славу попрацювали над грою, яка направду вийшла покращеною версією культового оригіналу.

Гнітюча атмосфера Сайлент Гіллу була передана просто блискуче, а ключовою її особливістю знову став туман.

Геймер під ніком ThatGenericProEric вирішив поглянути як місто виглядатиме без цього впізнаваного елементу і поділився результатом своєї роботи на популярному порталі для модифікацій NexusMods.

Ефект модифікації / Фото ThatGenericProEric



Дивно, правда? Можливість бачити всі вулиці та будівлі Silent Hill 2 як на долоні робить її світ набагато менш моторошним та дарує відчуття безпеки.

Вулиці без туману / Фото Kotaku / Konami / ThatGenericProEric

Звісно, грати з цією модифікацією нікому не рекомендуємо, але вона безумовно є цікавим поглядом на відомий горор.