Ремейк Slient Hill 2 стал мегахитом среди геймеров, а энтузиасты модерского дела уже принялись соревноваться в оригинальности своих творений.

К теме Ремейк Silent Hill 2 получил одобрительные первые отзывы, развеяв беспокойство фанатов

Как выглядит легендарный город без тумана

Konami и Bloober Team на славу поработали над игрой, которая действительно вышла улучшенной версией культового оригинала.

Гнетущая атмосфера Сайлент Хилла была передана просто блестяще, а ключевой ее особенностью снова стал туман.

Геймер под ником ThatGenericProEric решил взглянуть как город будет выглядеть без этого узнаваемого элемента и поделился результатом своей работы на популярном портале для модификаций NexusMods.

Эффект модификации / Фото ThatGenericProEric



Странно, правда? Возможность видеть все улицы и здания Silent Hill 2 как на ладони делает ее мир гораздо менее жутким и дарит ощущение безопасности.

Улицы без тумана / Фото Kotaku / Konami / ThatGenericProEric

Конечно, играть с этой модификацией никому не рекомендуем, но она безусловно является интересным взглядом на известный хоррор.