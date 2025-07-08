ESL проведет еще один турнир по CS2 в Катовице несмотря на анонсированный переезд в Краков

Организатор киберспортивных турниров ESL объявил о возвращении в польский город Катовице в 2026 году. На арене Spodek состоится еще одно событие, посвященное Counter-Strike 2. Эта новость стала настоящей неожиданностью для фанатов, ведь совсем недавно турнирный оператор объявил о переезде в Краков.

Катовице снова в центре киберспорта

Организация ESL официально подтвердила, что в 2026 году Катовице, Польша, снова станет домом для одного из их турниров по Counter-Strike 2. Анонс был сделан через социальные сети, где отметили, что событие состоится в легендарной арене Spodek, которая принимала соревнования IEM Katowice еще с 2013 года. Сейчас точное название турнира остается неизвестным, но возвращение в этот город уже вызвало волну восторга среди фанатов, пишет 24 Канал со ссылкой.

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ESL пока не раскрывает всех деталей относительно события в Катовице. Однако есть предположение, что арену Spodek могут использовать для проведения 23-го сезона ESL Pro League, крупных турниров по Counter-Strike 2, ведь ранее организация сообщала, что этот сезон состоится в Европе перед живой аудиторией в арене. Это лишь догадка, но место идеально подходит для такого формата.

Катовице имеет многолетнюю историю в киберспорте, в частности в Counter-Strike. Город был домом для IEM Katowice, одного из самых престижных турниров в этой дисциплине. Однако в мае 2025 года стало известно, что европейский этап IEM переезжает в Краков, где первое событие состоится с 27 января по 8 февраля 2026 года. Таким образом, возвращение в Катовице стало неожиданным, но приятным сюрпризом для сообщества.

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