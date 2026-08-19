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Games Киберспорт Esports Nations Cup перенесли на 2027 рік: чи потрібно командам проходити нові кваліфікації
19 августа, 18:22
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Esports Nations Cup перенесли на 2027 год: нужно ли командам проходить новые отборочные турниры

Александр Гайдамашко

Организаторы Esports Nations Cup решили отложить турнир аж до ноября 2027 года. Это поставило под сомнение легитимность результатов уже проведенных отборочных этапов в 16 различных дисциплинах.

Неясное будущее квалифицировавшихся команд

Решение о переносе было принято всего за три месяца до запланированного старта из-за продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке, пишет Insider Gaming. Более 100 стран, которые уже прошли отбор, оказались в подвешенном состоянии. Поскольку до новой даты проведения остается больше года, сохранение текущих составов выглядит маловероятным. За это время цель игр изменится, появятся новые звезды, а ветераны могут завершить карьеру.

Эксперты считают, что Esports Foundation вряд ли сможет оставить результаты квалификаций в силе. Это подорвало бы целостность соревнований, ведь на турнире должны выступать лучшие игроки на момент его проведения, а не те, кто был в форме год назад. Изменения в рейтингах, которые использовались для приглашений, также делают идею сохранения старых слотов несправедливой.

Фонд будет тесно сотрудничать с партнерами национальных сборных, издателями и другими заинтересованными сторонами, чтобы внести ясность в обновленный календарь соревнований и пути квалификации, 
– прокомментировал ситуацию представитель Esports Foundation.

Организации, представляющие страны, также ожидают возмещения средств, которые они уже инвестировали в отборочные соревнования и подготовку. К счастью, для покрытия таких расходов был создан специальный Фонд развития в размере 20 миллионов долларов. Организаторы пообещали выполнить все существующие обязательства перед партнерами национальных сборных.

Несмотря на финансовые гарантии, игроки и болельщики разочарованы такой длительной задержкой. Теперь сообщество ждет официального подтверждения того, придется ли всем командам начинать свой путь с нуля в 2027 году.

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