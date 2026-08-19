Esports Nations Cup перенесли на 2027 год: нужно ли командам проходить новые отборочные турниры

Организаторы Esports Nations Cup решили отложить турнир аж до ноября 2027 года. Это поставило под сомнение легитимность результатов уже проведенных отборочных этапов в 16 различных дисциплинах.

Неясное будущее квалифицировавшихся команд

Решение о переносе было принято всего за три месяца до запланированного старта из-за продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке, пишет Insider Gaming. Более 100 стран, которые уже прошли отбор, оказались в подвешенном состоянии. Поскольку до новой даты проведения остается больше года, сохранение текущих составов выглядит маловероятным. За это время цель игр изменится, появятся новые звезды, а ветераны могут завершить карьеру.

Эксперты считают, что Esports Foundation вряд ли сможет оставить результаты квалификаций в силе. Это подорвало бы целостность соревнований, ведь на турнире должны выступать лучшие игроки на момент его проведения, а не те, кто был в форме год назад. Изменения в рейтингах, которые использовались для приглашений, также делают идею сохранения старых слотов несправедливой.

Фонд будет тесно сотрудничать с партнерами национальных сборных, издателями и другими заинтересованными сторонами, чтобы внести ясность в обновленный календарь соревнований и пути квалификации,

– прокомментировал ситуацию представитель Esports Foundation.

Организации, представляющие страны, также ожидают возмещения средств, которые они уже инвестировали в отборочные соревнования и подготовку. К счастью, для покрытия таких расходов был создан специальный Фонд развития в размере 20 миллионов долларов. Организаторы пообещали выполнить все существующие обязательства перед партнерами национальных сборных.

Несмотря на финансовые гарантии, игроки и болельщики разочарованы такой длительной задержкой. Теперь сообщество ждет официального подтверждения того, придется ли всем командам начинать свой путь с нуля в 2027 году.