Долгожданный Esports Nations Cup 2026 был полностью отменен и перенесен на другую дату

Организаторы Esports Nations Cup объявили о переносе дебютного турнира. Мероприятие, которое должно было стать киберспортивным аналогом Олимпиады, теперь состоится только в ноябре 2027 года. Причиной такого решения стала нестабильная ситуация с безопасностью в регионе.

Безопасность превыше всего

Организация Esports Foundation официально изменила даты проведения соревнований, которые изначально планировались на ноябрь 2026 года, пишет Pley.gg. После тщательной оценки региональных рисков и длительных консультаций с ключевыми партнерами руководство решило, что годичная пауза обеспечит необходимую стабильность для игроков и издателей игр. Саудовская Аравия оставляет за собой право быть хозяином турнира, однако все сроки существенно сдвинуты.

Турнир обещает стать беспрецедентным по масштабу: в нем должны принять участие национальные сборные из более чем 100 стран и территорий. Программа включает 16 популярных дисциплин, среди которых Counter-Strike 2, League of Legends, Valorant и Rocket League. Среди ожидаемых звезд зрители надеялись увидеть легендарного Ли "Faker" Сан Хека.

Интересно, что ранее из-за конфликта в регионе уже перенесли из Эр-Рияда в Париж другой большой ивент – Esports World Cup 2026. Однако в случае с Nations Cup организаторы решили не менять место проведения, а предпочесть длительное ожидание.

Решение о переносе Esports Nations Cup далось нелегко,

– прокомментировал исполнительный директор Esports Foundation Ральф Райхерт.

Судьба призовых фондов и квалификаций

Несмотря на изменение календаря, финансовая поддержка национальных партнеров не прекратится. Все средства, выделенные из фонда развития ENC Development Fund, остаются доступными для национальных федераций.

Сейчас организаторы работают над обновленной системой отбора, поскольку большинство команд уже успели пройти квалификацию на первоначальные даты. Это создает определенную юридическую и организационную путаницу, которую обещают разрешить в ближайшее время.

Мы обязаны провести дебютный турнир в надлежащих условиях и на том уровне, которого заслуживает эта идея,

– добавил Ральф Райхерт.

В ближайшие недели Esports Foundation предоставит более подробную информацию о том, что изменится в расписании и правилах перехода уже сформированных команд в сезон 2027 года.