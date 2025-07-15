Две женские команды из Украины примут участие в турнире на Esports World Cup 2025

Около двух десятков команд со всего мира встретятся в столице Саудовской Аравии, чтобы разыграть солидный призовой фонд и стать сильнейшими в женском Mobile Legends: Bang Bang. Битва обещает немало сюрпризов. Среди команд – два украинских женских состава.

Кто будет соревноваться в женском турнире MLBB на EWC 2025?

Главное женское событие в мире Mobile Legends: Bang Bang состоится 15-19 июля в Boulevard Riyadh City и SNB Esports Arena, что в Саудовской Аравии. Это часть масштабного чемпионата мира Esports World Cup 2025, который сейчас проходит в Эр-Рияд. В рамках MLBB Women's Invitational 2025 будут бороться 16 команд, которые уже прошли региональные квалификации и получили приглашение организаторов. В призовом фонде – 500 000 долларов США, а победительницы получат 150 000 долларов и 1000 EWC-очков для мирового рейтинга, пишет 24 Канал со ссылкой на NAVI.

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Формат турнира состоит из двух этапов – группового и плей-офф:

В групповой стадии, которая ожидается 15-17 июля, 16 команд разделены на четыре группы, где игры проходят в формате GSL. Все матчи – в формате Bo3. Две лучшие команды из каждой группы проходят в плей-офф.

Финальный этап (17-19 июля) – это сетка на вылет, где четвертьфиналы проходят тоже в Bo3, а полуфиналы и матч за третье место - до пяти побед (Bo5). Финал – Bo7.

В турнире по Mobile Legends: Bang Bang принимают участие звездные составы из Филиппин, Индонезии, Китая, Монголии, США, Турции, Египта и других стран. Игроки будут соревноваться не только за денежное вознаграждение, но и за престиж MVP и место в мировой истории киберспорта среди женщин. Лидерами по численности на соревнованиях являются представительницы Филиппин и Индонезии.

Согласно объявлению, в соревнованиях примут участие два ростера NAVI: действующие чемпионки прошлогоднего Esports World Cup под тегом NAVI PH и команда NAVI MY.

NAVI PH попали в группу C, где их первыми соперницами станут CFU Serendipity. Матч состоится 15 июля в 14:00.

NAVI MY начнут турнир в группе B матчем против Gaimin Gladiators. Матч состоится 15 июля в 12:00.

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