Сколько времени потребуется, чтобы пройти новую Fable: разработчики раскрыли продолжительность игры

Во время выставки Gamescom 2026 представители студии Playground Games поделились подробностями о продолжительности сюжета будущей ролевой игры Fable, ожидание которой затянулось на долгие годы. Авторы решили не раздувать основную историю, а вместо этого предложили игрокам возможность буквально жить в виртуальном мире.

Сколько времени займет прохождение

Как выяснилось, прохождение основной сюжетной кампании займет у пользователей примерно 15 – 20 часов. Для современных масштабных проектов в жанре RPG это может показаться довольно скромным результатом, однако разработчики подготовили немало дополнительного контента, пишет GamesRadar.

На самом деле продолжительность игры может оказаться значительно больше, если уделить внимание второстепенным заданиям и исследованию открытого мира. На эти занятия игроки потратят еще дополнительно 15 – 20 часов. Однако настоящей изюминкой новой Fable станут безграничные симуляционные механики. Геймеры смогут управлять собственными домами и бизнесом, искать работу и даже создавать семьи.

Очевидно, что жизненные системы безграничны, поэтому вы можете играть в них столько, сколько захотите,

– прокомментировал игровой директор Уилл Кеннеди.

Так что фактически вы можете играть буквально вечно после завершения основного сюжета, если это именно то, что вы хотите делать.

Такая продолжительность сюжета вполне соответствует традициям серии. Портал HowLongToBeat указывает, что прохождение сюжетной линии оригинальной Fable 2004 года занимало около 12,5 часов. На вторую часть пользователи тратили 13 часов, а на третью – 13,5 часов. Таким образом, новый перезапуск, хотя и выглядит скромно на фоне современных игр, все равно станет самым длинным в франшизе.

В то же время стопроцентное прохождение первых игр занимало от 30 до 50 часов, поэтому в случае с новой частью стоит смело добавлять еще что минимум 7 – 10 часов игры и ориентироваться на приблизительный показатель в 40 – 60 часов в целом.

Несмотря на то, что современные гиганты вроде Elden Ring, The Witcher 3: Wild Hunt или Assassin's Creed Valhalla требуют более 50 часов только на сюжет, разработчики Fable решили не перегружать игроков лишней рутиной. Такое решение позволит сохранить легкую атмосферу приключений, за которую фанаты так полюбили оригинал.

Когда ждать релиза и первых отзывов

После официального анонса, состоявшегося еще шесть лет назад, в июле 2020 года, игра наконец приближается к выходу. Журналисты издания IGN уже смогли подробно ознакомиться с полноценным игровым квестом на Gamescom 2026 и остались в восторге от увиденного.

Кроме того, директор проекта Ральф Фултон выразил радость по поводу того, что игра выходит одновременно со многими другими релизами, но с облегчением отметил, что среди них нет Grand Theft Auto 6.

Разработчики запланировали выход новой Fable на 23 февраля 2027 года. Игра появится на ПК, Xbox Series X/S, а также впервые в истории франшизы выйдет на консоли PlayStation 5 в один день с релизом на других платформах.