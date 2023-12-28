У Fallout 4 появился новый самый смертоносный враг: неожиданные видео

Многие игроки Fallout 4 сообщают об удивительной проблеме с транспортными средствами, которыми захламлено постапокалиптическое Бостонское Содружество. Автомобили неожиданно начали убивать персонажей игроков.

Многие смертоносные существа существуют в бостонской пустыне Fallout 4. Но теперь даже встреча с беспорядком в ландшафте может привести к гибели персонажей.

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Смертоносные автомобили в Fallout 4

Мир Fallout 4 переполнен врагами, которые могут нанести серьезный урон. Уже в первые часы игры геймеры столкнутся с Кигтем Смерти, но на их стороне будут храбрые "Минитмены", чтобы уравнять шансы.

Теперь некоторые игроки обнаружили, что появился новый претендент на сильнейшего врага. И это может быть совсем не то, чего ждут поклонники.

Геймеры начали делиться видео, на которых их персонажи просто пробегают мимо заброшенных в Содружестве автомобилей, что приводит к их неожиданной гибели.

Этот случай не одинок. В общем, многие игроки делятся похожими видео. Поскольку эти машины могут убивать игроков одним касанием, они быстро стали одной из самых опасных вещей в открытом мире Fallout 4.