Фанат Bethesda сравнил количество квестов в Skyrim, Fallout 4 и Starfield – результат удивляет

Чтобы определить, какой из проектов Bethesda содержит больше задач, геймер создал своеобразный "график" квестов из трех игр студии – Skyrim, Fallout 4 и Starfield и результат может удивить.

Bethesda вошла в историю игровой индустрии благодаря своему исключительному умению создавать хитовые масштабные RPG и, конечно, Тодду Говарду.

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Разработчикам каждый раз удается представить геймерам огромный и живой мир, большинство персонажей которого имеют для игрока смертельно опасное задание или хотя бы мелкое поручение.

Один из ярых поклонников творчества Bethesda заинтересовался тем в каком же из трех последних хитов студии больше всего квестов.

Для этого пользователь Reddit под ником JarusinTheStars подсчитал все задания в Skyrim, Fallout 4 и Starfield и поместил их на отдельные изображения, поделив на категории для наглядности.

Результаты могут удивить не слишком опытных геймеров, ведь оказалось, что первенство здесь уверенно держит старейшая игра в списке.

Skyrim (2011) – 273 квеста.

– 273 квеста. Starfield (2023) – 19 основных квестов, но вместе с дополнительными более 200.

– 19 основных квестов, но вместе с дополнительными более 200. Fallout 4 (2015) – 191 квест.

Несмотря на лидерство Скайрима в этом аспекте, в комментариях нашлось немало геймеров, которые выступили в защиту других двух проектов.

Особенно недовольными оказались фанаты Starfield, отметившие, что задания в этой игре являются более комплексными и их выполнение в среднем требует больше времени, чем у соперниц.