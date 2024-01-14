Забавный баг в Fallout 4 заставил собак разговаривать

14 января 2024, 16:15
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Источник:

ItsYaBoi

Геймер поделился результатами странной ошибки в игре Fallout 4, из-за которой собака начала разговаривать. Более того, хвостатый пришел в поселение игрока и чувствует себя там, совсем как у себя дома.

В течение многих лет игры Bethesda стали известны сообществу своим множеством сбоев. Fallout 4 не является исключением и, пожалуй, по состоянию на сегодняшний день в ней есть едва ли не самое большое количество сбоев.

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Собаки в Fallout 4 заговорили

Хотя некоторые ошибки нарушают игру, обычно их исправляют быстро после обнаружения. Сейчас большинство ошибок, выявленных в игре, добавляют определенный уровень юмора. Эти типы сбоев обычно безвредны и даже могут сделать прохождение более ярким для игрока.

Именно такого типа и этот сбор. Геймер опубликовал интересный скриншот, на котором собака из мусорника разговаривает с его персонажем. "Надеюсь, ты понимаешь, как много ты сделал для нас", – заявил игроку четырехлапый.

Didn't know I was so influential in the Commonwealth
byu/ItsYaBoi1232 inFallout

 

Причина ошибки пока неясна. Хотя один игрок отметил, что пользователь использовал мод Sim Settlements для Fallout 4. Одной из возможных теорий является то, что конкретный мод вызывает проблему с поселенцами и их запланированным диалогом, что заставило разговаривать собаку.

Автор: Олег Терещенко