Постапокалиптические приключения продолжаются: чего ждать от серии Fallout в 2024 году
8 января 2024, 19:50Читати новину українською
Источник:Game Rant
Студия Bethesda предупредила геймеров, чтобы не строили напрасных надежд на выход Fallout 5 в 2024 году. Впрочем, нынешний год не обойдется без нескольких хороших сюрпризов для поклонников франшизы.
Fallout – одна из любимых франшиз в игровой индустрии. Поклонники серии до сих пор спорят, какая из игр самая лучшая – Fallout 3, Fallout: New Vegas или Fallout4.
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Чего ждать от Fallout в 2024 году
- Обновления Fallout 4 для PS5 и Xbox Series X. Сначала оно должно было выйти в 2023 году, но в декабре Bethesda подтвердила перенос обновления на 2024 год. Ожидается, что игра получит графическое обновление с улучшенной частотой кадров, поддержкой 4K и так далее.
- Полная версия Fallout: London. Фанатский проект сообщества модеров должен выйти уже 23 апреля 2024 года. Это обновленный мод Fallout 4, который переносит игроков в Лондон, предлагая 15 районов для исследования, около 200 различных квестов, 7 совершенно новых компаньонов и многое другое.
Трейлер мода Fallout: London – смотрите видео
- Ряд обновлений/расширений Fallout 76. Среди подтвержденных планов разработчиков есть выход расширения Fallout 76: Atlantic City Part 2 летом 2024 года, а также обновление карты Shenandoah Expansion в течение года.
- Сериал Fallout. Дебют на экранах запланирован уже 12 апреля 2024 года. История рассказывает о по меньшей мере трех героях: женщине по имени Люси, жительнице хранилища, направляющейся на пустошь; гуля Купера Говарда, который является охотником за головами; Максимуса – рыцаря Братства Стали.
- Пока без Fallout 5. Очевидно, что в течение 2024 года не стоит ожидать даже каких-то новостей о предстоящей игре. Как известно, Bethesda серьезно возьмется за игру только после выхода The Elder Scrolls 6. Так что продолжение франшизы, вероятно, придется ждать вплоть до следующего десятилетия.