Мод Fallout: London получит DLC, хотя и сам является таким же дополнением к основной игре

В июле команда сторонних разработчиков запустила Fallout: London, масштабный мод, который по размерам и эпичности напоминал полноценное DLC для игры Fallout 4. Фанаты из Team FOLON создавали его более пяти лет, а теперь, после полного релиза и нескольких последующих патчей, команда объявила неожиданную новость: DLC впоследствии получит собственное DLC, которое еще больше расширит эту вселенную.

Как это будет

В своем последнем сообщении, которое касалось обновления для модификации, то есть патча v1.03, команда говорит, что изначально разработчики планировали небольшое количество исправлений, которые должны были устранить найденные игроками ошибки. Однако с момента планирования его объем значительно увеличился, затронув даже файлы сохранений. Из-за этого содержимое обновления и много другого контента будет выпущено в виде DLC. Ожидается, что оно будет так же бесплатным, как и сам основной мод, сообщает 24 Канал со ссылкой на NeoWin.

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Вместо того чтобы рисковать и ломать все ради небольшого обновления, мы хотим сделать это частью нашего первого DLC. В этом DLC будет как новый контент, так и ранее вырезанный, над восстановлением которого мы упорно работаем,

– говорит команда FOLON.

Больше подробностей о вырезанном контенте и новых элементах будет объявлено позже. О дате релиза ничего не говорят, но это, вероятно, сделают где-то в 2025 году.

Разработчики также заявили, что теперь они являются зарегистрированным бизнесом, то есть полноценной компанией, которая хочет, что поклонники рассказали им, каким должно быть ее следующее направление. Команда опубликовала опрос, в котором просит поделиться видением того, какими могли бы быть следующие направления работы FOLON.

Fallout: London имела чрезвычайно успешный запуск в начале этого года, получив более миллиона загрузок всего за три месяца после запуска. С таким успехом превращение любительской команды энтузиастов в компанию, занимающуюся разработкой игр, имеет смысл.