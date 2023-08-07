Во франшизе Fallout обнаружили 8 научных неточностей

Франшиза Fallout подарила геймерам возможность исследовать невероятный мир постапокалиптических Соединенных Штатов. Впрочем, чтобы придать впечатлениям, произведению допустили некоторые научные неточности.

Пожалуй, у каждого геймера во время прохождения игры возникали вопросы: "А реально ли такое на самом деле?" Каких научных неточностей допустили разработчики – читайте в материале.

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Научные неточности мира Fallout

Внезапная мутация – в играх серии нередки случаи, когда влияние радиации приводит к быстрым изменениям в организме. К примеру, люди скоро могут стать гулями. Впрочем, для генетических мутаций в результате действия радиации требуется гораздо больше времени.

– в играх серии нередки случаи, когда влияние радиации приводит к быстрым изменениям в организме. К примеру, люди скоро могут стать гулями. Впрочем, для генетических мутаций в результате действия радиации требуется гораздо больше времени. Сверхчеловеческая сила – в игре ощутимо переоценены человеческие возможности. Это можно заметить, когда ваш персонаж без проблем размахивает огромным оружием или без проблем носит предметы на сотни килограммов веса.

– в игре ощутимо переоценены человеческие возможности. Это можно заметить, когда ваш персонаж без проблем размахивает огромным оружием или без проблем носит предметы на сотни килограммов веса. Загрязнение пищи и воды – хотя у Fallout и есть концепция загрязнения пищи и воды, их влияние недооценено. Предметы действительно несут риск радиационного облучения. Впрочем, в реальной жизни это должно привести к тяжелой лучевой болезни, чего нет в игре.

– хотя у Fallout и есть концепция загрязнения пищи и воды, их влияние недооценено. Предметы действительно несут риск радиационного облучения. Впрочем, в реальной жизни это должно привести к тяжелой лучевой болезни, чего нет в игре. RadAway – это медицинское средство в игре, мгновенно лечащее от радиационного облучения. На самом же деле мгновенного лекарства от этого не существует.

– это медицинское средство в игре, мгновенно лечащее от радиационного облучения. На самом же деле мгновенного лекарства от этого не существует. Энергетическое оружие – в игре оно выходит несколько далеко за пределы нынешнего понимания такого оружия. Например, игрок может без особого труда подрывать врагов с лазерной винтовки, не заботясь об энергопотреблении, рассеивании тепла или эффективности преобразования энергии.

– в игре оно выходит несколько далеко за пределы нынешнего понимания такого оружия. Например, игрок может без особого труда подрывать врагов с лазерной винтовки, не заботясь об энергопотреблении, рассеивании тепла или эффективности преобразования энергии. Криогенные технологии – еще один элемент в игре, с которым создатели решили "поиграть". В Fallout мы видели людей, которые целыми столетиями пролежали в замороженном состоянии, а потом просто смогли жить дальше без каких-либо очевидных повреждений организма.

– еще один элемент в игре, с которым создатели решили "поиграть". В Fallout мы видели людей, которые целыми столетиями пролежали в замороженном состоянии, а потом просто смогли жить дальше без каких-либо очевидных повреждений организма. Мутированные животные – конечно, идея с мутированными животными добавляет игре ее атмосферы. Впрочем, часть перемен противоречат принципам генетической мутации. К примеру, некоторые животные увеличились в размерах в десятки раз. Это очевидное преувеличение.

– конечно, идея с мутированными животными добавляет игре ее атмосферы. Впрочем, часть перемен противоречат принципам генетической мутации. К примеру, некоторые животные увеличились в размерах в десятки раз. Это очевидное преувеличение. Подземные сооружения – речь о хранилищах, в которых люди иногда могли жить сотни лет без каких-либо контактов с внешним миром. Сомнения вызывает то, как так долго в постапокалиптическом мире так долго могут существовать сложные системы этих сооружений, и откуда для этого берутся ресурсы.

Конечно, эти факты не поколеблют нашу любовь к серии Fallout. Благодаря попранию некоторых научных фактов, создатели смогли добавить плюсов общему сюжету франшизы. Впрочем, это очередное напоминание, что не нужно принимать на веру все, что мы видим в видеоиграх.