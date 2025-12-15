Fallout Shelter получает самое большое обновление за последние 10 лет

Мобильная игра Fallout Shelter, которая насчитывает более 250 миллионов загрузок, получила самое большое обновление за всю свою историю. Bethesda Game Studios добавила в проект массу нового контента, включая квесты, персонажей и сезонные ивенты. Апдейт появился спустя десять лет после выхода игры.

Что изменилось в Fallout Shelter после обновления?

Fallout Shelter появилась в 2015 году накануне релиза Fallout 4 и с тех пор остается популярной среди фанатов серии. В игре игроки управляют собственным хранилищем, отправляют жителей на миссии в пустошь, прокачивают их навыки и помогают восстановить разрушенный мир, пишет 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

Bethesda Game Studios объявила в публикации на Steam о выпуске "крупнейшего" апдейта за всю историю проекта. Обновление принесло на платформу контент, который ранее был доступен исключительно на мобильных устройствах. В игру добавили новые сюжетные линии, персонажей, оружие, темы оформления и другие элементы.

Апдейт запустил первый сезон Fallout Shelter под названием Viva New Vegas, который отсылает к второму сезону одноименного сериала. Разработчики создали сюжетную линию Power Struggle, повторяющую события шоу. Она включает восемь последовательных задач с главными героями сериала.



Fallout Shelter / Фото Bethesda Game Studios

Вот список контента, который предоставили в объявлении:

Стройте экспериментальные хранилища с ограниченным сроком действия: безопасные, эффективные и только с небольшим уровнем опасности.

Зарабатывайте эксклюзивные награды, чтобы поднять моральный дух и дисциплину, а также обеспечить счастье жителей.

Разблокируйте персонажей, наряды, оружие и многое другое из 2 сезона телесериала "Fallout".

Крутите колесо, чтобы выиграть замечательные призы. Каждое вращение – это выигрыш с Vault-Tec!

Обновите свой сезонный пропуск, чтобы получить премиум-призы!

Bethesda планирует выпускать такие сезоны регулярно, наполняя игру свежими впечатлениями.

Наконец, поклонники телевизионной адаптации смогут получить CX404 – милого песика, которого приютил персонаж по имени Упырь. Животное можно разблокировать как питомца хранилища.