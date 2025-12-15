Fallout Shelter отримує найбільше оновлення за останні 10 років

Мобільна гра Fallout Shelter, яка налічує понад 250 мільйонів завантажень, отримала найбільше оновлення за всю свою історію. Bethesda Game Studios додала до проєкту масу нового контенту, включно з квестами, персонажами та сезонними івентами. Апдейт з'явився через десять років після виходу гри.

Що змінилось у Fallout Shelter після оновлення?

Fallout Shelter з'явилась у 2015 році напередодні релізу Fallout 4 і з того часу лишається популярною серед фанатів серії. У грі гравці керують власним сховищем, відправляють мешканців на місії у пустку, прокачують їхні навички та допомагають відновити зруйнований світ, пише 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

Bethesda Game Studios оголосила в публікації на Steam про випуск "найбільшого" апдейту за всю історію проєкту. Оновлення принесло на платформу контент, який раніше був доступний виключно на мобільних пристроях. До гри додали нові сюжетні лінії, персонажів, зброю, теми оформлення та інші елементи.

Апдейт запустив перший сезон Fallout Shelter під назвою Viva New Vegas, який відсилає до другого сезону однойменного серіалу. Розробники створили сюжетну лінію Power Struggle, що повторює події шоу. Вона включає вісім послідовних завдань з головними героями серіалу.



Fallout Shelter / Фото Bethesda Game Studios

Ось список контенту, який надали в оголошенні:

Будуйте експериментальні сховища з обмеженим терміном дії: безпечні, ефективні та лише з невеликим рівнем небезпеки.

Заробляйте ексклюзивні нагороди, щоб підняти моральний дух і дисципліну, а також забезпечити щастя мешканців.

Розблокуйте персонажів, вбрання, зброю та багато іншого з 2 сезону телесеріалу "Fallout".

Крутіть колесо, щоб виграти чудові призи. Кожне обертання – це виграш із Vault-Tec!

Оновіть свій сезонний пропуск, щоб отримати преміум-призи!

Bethesda планує випускати такі сезони регулярно, наповнюючи гру свіжими враженнями.

Нарешті, шанувальники телевізійної адаптації зможуть отримати CX404 – милого песика, якого прихистив персонаж на ім'я Упир. Тварину можна розблокувати як вихованця сховища.