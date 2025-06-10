Распространится ли пустошь – создатели Fallout ответили, выйдут ли действия игры за пределы США

Разработчики культовой серии видеоигр Fallout рассказали, рассматривают ли выход событий игры за пределы территории США. Подробнее – в материале.

Разработчики Bethesda прокомментировали возможность выхода театра действий франшизы Fallout за пределы Соединенных Штатов в будущих проектах, информирует 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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Никогда не говори никогда, но…

В 1997 году мир увидел оригинальную Fallout, которая предложила геймерам окунуться в уникальный сеттинг американского постапокалипсиса с нотками ретро-футуризма.

С тех пор вся эстетика серии базировалась именно на альтернативной истории Америки 1950-х годов. Именно эта атмосфера, безусловно, стала тем, что выделяет Fallout среди других RPG и постапокалиптических сеттингов.

В рамках Summer Game Fest, креативный директор Bethesda Джонатан Раш и главный продюсер Билл Лакост прокомментировали мнение о том, сможет ли когда-нибудь история проекта выйти за пределы США.

Я бы никогда не говорил никогда, но скажу, что, пожалуй, нет... Значительной частью духа Fallout является это ощущение Америки. Оно будто пульсирует через все истории, пейзажи и декорации,

– считает Раш.

Лакост высказал подобное мнение, заявив, что хотя Fallout вполне может "сменить прописку", это вряд ли произойдет в ближайшее время.

Стоит отметить, что с подобными заявлениями могут поспорить авторы модификации Fallout: London, которая в прошлом году имела огромный успех в Steam.

Вместе с тем, и американская пустошь еще имеет кучу историй, которые Bethesda не замедлит рассказать поклонникам.