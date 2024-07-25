О дополнении

Fallout 4 – одна из лучших игр серии от Bethesda. Не удивительно, что именно для нее разрабатываются многочисленные модификации. Команда FOLON, которая стоит за этим новым модом, подтвердила, что запускает свой проект 25 июля, после нескольких лет разработки, в течение которых она столкнулась с различными проблемами и даже переносами.

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Создатели мода шутят, что он выйдет сегодня, "если не произойдет ядерной войны", намекая на основную тематику игры, действие которой происходит после подрыва ядерных бомб.

Мод является полностью бесплатным, но имеет несколько оговорок:

Во-первых, вам нужно будет понизить версию обновления Fallout 4. Но не волнуйтесь, мод имеет функцию, которая делает это автоматически.

Во-вторых, он, как ожидается, занимает более 30 гигабайт, так что приготовьтесь выделить дополнительное место рядом с основной игрой. На самом деле разработчики не объявляли точный размер дополнения, а все имеющиеся данные об этом являются не более чем предположениями и слухами.

Fallout: London предлагает одно из самых широких переосмыслений вселенной, которое мы когда-либо видели, с полностью озвученным актерским составом, огромной картой Лондона с открытым миром, новыми фракциями, увлекательной историей и многими другими интересностями.

Мод будет доступен только для игроков на ПК, но поговаривают, что команда хочет, чтобы Bethesda помогла перенести его на Xbox. Пока что его можно будет скачать через магазин GOG, но ссылка до сих пор недоступна.

Смотрите трейлер Fallout: London, который вышел только что на канале разработчиков: видео