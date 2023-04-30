Игрок Warzone 2 сделал невероятный выстрел, вероятно установив мировой рекорд: интересное видео

Одному искусному и весьма везучему игроку Call of Duty: Warzone 2 удалось произвести невероятный выстрел, уничтожив врага, находившегося в почти 1,5 километрах от него. Удивительное видео – в материале.

Поклонник Call of Duty: Warzone 2, вероятно, установил рекорд по самому дальнему точному выстрелу в игре.

Важно PIN-UP Foundation запустил гуманитарный проект LINE-UP для скорой помощи украинцам

Al Mazrah в Warzone 2 стала крупнейшей картой в истории популярной королевской битвы, а где много открытого пространства – господствуют снайперы.

Если же к идеальным условиям созданным разработчиками добавить умелое использование снайперской винтовки, то можно получить невероятный хайлайт вроде того, которым поделился пользователь Reddit под ником Virtual_Projectile.

Геймеру удалось попасть во вражеского игрока, который по иронии судьбы играет под ником BulletMagnet27. Точный выстрел в голову сбил оппонента с ног, и хотя Virtual_Projectile не смог завершить убийство еще одним патроном, враг в конце концов истек кровью и был уничтожен.

Невероятный выстрел в Warzone 2: видео

Расстояние до оппонента составляло ни много ни мало – 1307.49 метра, что как считает сам автор хайлайта, скорее всего, является мировым рекордом дальности точного выстрела в Warzone 2.

В комментариях к видео многие геймеры были поражены достижением игрока и согласились с утверждением о предполагаемом рекорде.

Нет, извините. Однажды я сделал подобное на расстоянии 1307.52 метра. Попробуйте еще раз, – пошутил один из комментаторов.

Рекорд или нет, это, в конце концов, не столь важно, ведь все равно этот выстрел смело можно назвать одним на миллион.