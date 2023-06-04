Фанат Destiny 2 превратил своего персонажа в героя мультсериала Губка Боб Квадратные Штаны

Игрок Destiny 2 кастомизировал своего Стража, создав уникальный дизайн, отдающий уважение популярному персонажу мультсериала Губка Боб Квадратные Штаны. Интересное фото – в материале.

Талантливый геймер вдохновился известным мультсериалом, собрав новый набор снаряжения для своего персонажа в Destiny 2 от Bungie, создав в игре образ одного из величайших злодеев Бикини Боттом, сообщает 24 Канал.

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Новая публикация одного из аккаунтов, посвященных Destiny 2, в твиттере содержит невероятную фотографию с примером креативного подхода к кастомизации персонажа.

В публикации можно увидеть изображение Стража из Destiny 2, похожего на подводного суперзлодея из сериала Губка Боба Квадратные Брюки – Мэн Рэя, известного также как Морской Злодей или Луч.

Костюм имеет фирменную сине-красную цветовую гамму и даже воссоздает яркие красные глаза преступника.

Man Rey в Destiny 2 и в мультсериале / Фото с твиттера

Для желающих повторить такой дизайн персонажа самостоятельно, админы страницы дополнили свою публикацию снимком экрана, показывающим, какие предметы использовались для составления этого злодейского образа.

Сет Лучи в Destiny 2 и в мультсериале / Фото с твиттера

Поклонники игры были утешены уникальной одеждой, а некоторые начали делиться собственными тематическими наборами снаряжения.

Например, один из пользователей опубликовал изображение Стража, невероятно похожего на лучшего друга Губки Боба – Патрика.

Патрик в Destiny 2 / Фото с твиттера