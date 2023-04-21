Любители Diablo 4 нашли намек на новый класс персонажа, который появится в игре

Скрытая подсказка, найденная в новых товарах мерчандайзинга Diablo 4, дала поклонникам повод полагать, что когда-нибудь в будущем в игре может появиться новый неожиданный класс персонажа. Детали – в материале.

Diablo 4 выпустила новый фанатский товар, который может содержать намек на шестой класс, что появится в будущей игре.

Достойно внимания PIN-UP Foundation помог киевской больнице "Феофания" медикаментами

Магазин мерча Blizzard недавно добавил на сайт предметы на тему Diablo 4, которые стали доступными для предварительного заказа. Среди них геймеров заинтересовала элегантная коллекционная чашка, украшенная иконографией с изображением Sanctuary, логотипом игры и изображениями Лилит и Инариуса – двух центральных персонажей будущей новинки.

Любитель Diablo под ником Dark LORE Dash внимательнее присмотрелся к изделию и заметил что-то очень интересное.

По краю крышки этой коллекционной чашки изображено шесть символов. Пять из них соответствуют текущим игровым классам в Diablo 4, а вот шестой символ представляет Троицу – культ, ранее посвященный Первичному Злу, а теперь отвечающий за возвращение Лилит.

Это может быть подсказкой того, что в будущем в игре может появиться шестой класс, посвященный Триединому, например Чернокнижник или Рыцарь Смерти.

Разбор вероятного намека от блогера: видео

Еще до этой находки среди поклонников серии было много предположений о том, что палладины и тамплиеры из прошлых игр могут появиться в Diablo 4 позже.

Такое мнение обусловлено тем, что текущие игровые классы не имеют опции персонажа с тяжелыми доспехами или обладателя "святой" магии.

Теорию ютубера этот факт дополняет, ведь в то время как Паладин или Тамплиер заполнили бы оба эти архетипы, Рыцарь Смерти и Чернокнижник также справились бы с этой задачей, а к тому же были бы неожиданным дополнением, которое лучше отвечало бы более темным тонам стиля Diablo 4.