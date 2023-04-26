Игрок Elden Ring потратил 8 часов, чтобы удивительно странным способом победить одного из боссов

Отчаянный поклонник Elden Ring провел 8 с половиной часов непрерывного боя, чтобы победить грозного босса, используя один из самых нелепых способов, которые только можно вообразить.

Поклонники Elden Ring не перестают удивлять геймерское сообщество причудливыми свершениями.

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В этот раз героем многочисленных обсуждений стал пользователь Reddit под ником Unfair-Background-15, который поделился видео своего боя против Морготта, длившегося невероятное количество времени.

Как видно в ролике, для борьбы с грозным оппонентом игрок использует только механику уклонения, а чтобы наносить вред здоровью босса – врезается в него, отнимая всего 1 HP за раз.

Это стало возможным благодаря особенности предмета из набора "Шиповниковой брони", которая наносит враждебному юниту определенное количество вреда после столкновения с игроком до того, как будет вычислено сопротивление от брони или способностей.

Поскольку Морготт имеет около 10 000 очков здоровья, этот бой длился более восьми часов.

Победа терпеливого геймера: видео

В комментариях к посту, геймеры предложили Unfair-Background-15 использовать эту тактику против самого сложного босса игры – Малении, но тот сообщил, что сначала хочет подобным образом разобраться с Огненным Великаном, имеющим гораздо больший запас здоровья по сравнению с Морготтом.

Unfair-Background-15 рассказал, что уже пробовал реализовать этот замысел, однако потерпел неудачу спустя девять часов боя, а по подсчетам, чтобы преодолеть этого босса таким методом, нужно около 16 часов.