Фанат Elden Ring потратил более 500 часов чтобы создать собственную версию карты игры – результат впечатляет

Преданный поклонник Elden Ring провел более 500 часов в 3D редакторе Blender, чтобы создать собственную версию карты из любимой игры. Результат покорил сердца геймеров.

Студент провел полгода за удивительным проектом, который перенес всю карту Elden Ring в уютный стиль "Low Poly".

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Пять месяцев и более 500 часов работы

Энтузиаст под ником Honzaap поделился своим творением на портале Reddit, где оно быстро привлекло внимание огромного количества геймеров.

С ним даже связался портал gamesradar+ ради комментариев относительно этого монументального свершения, которое оказалось своеобразным способом энтузиаста освоить 3D редактор Blender.

Удивительный проект – смотрите видео

По словам Honzaap, больше всего времени для создания требовали подземелья, форты и замки. Самой сложной же областью геймер назвал столицу Лейнделла, которая заняла у него целую неделю.

Для реализации замысла молодой человек также использовал несколько сторонних приложений, но не применял никаких генеративных инструментов.

Рельеф был создан мной полностью вручную, и это, пожалуй, второе место среди того, что заняло больше всего времени,

– поделился автор проекта.

Honzaap рассказал, что уделял работе над картой практически все свое свободное время, особенно во время летних каникул, поскольку все еще учится в университете.

Всего за 2 дня публикация геймера на Reddit набрала более 17 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.