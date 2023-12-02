Игрок Fortnite воссоздал в игре клип Эминема Lose Yourself – удивительное видео

После старта сотрудничества Эминема и Fortnite, талантливый геймер воссоздал в проекте Epic Games музыкальное видео на песню "Lose Yourself" и сделал это с большим мастерством. Удивительное видео – в материале.

В этом году помимо возвращения в игру легендарной OG карты, главным сюрпризом для поклонников популярнейшей королевской битвы стало партнерство проекта с Эминемом.

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Поскольку ностальгический OG сезон подходит к концу, Epic Games объявила о его завершающем мероприятии с красноречивым названием "Big Bang", которое состоится уже в этот вечер (2 декабря в 19:00 по Киеву), а главным хедлайнером на нем будет легендарный рэпер Эминем.

В честь этого Epic Games дали игрокам возможность примерить на своих персонажей роль суперзвезды, выпустив косметические наборы, доступные для покупки в магазине игры.

Результатом стало то, что легион преданных последователей Эминема начал воспроизводить в игре некоторые из самых памятных моментов карьеры артиста и выкладывать эти короткие видео в соцсетях.

Однако больше всего всех поразил ютубер xDogged, который воспроизвел в игре практически весь клип на легендарную композицию "Lose Yourself".

Клип Эминема в Fortnite: смотреть видео

Поклонники Fortnite и Эминема были поражены работой ютубера, а само видео стало вирусным не только на YouTube, но и в соцсетях и, скорее всего, его увидит даже сам звездный рэпер.