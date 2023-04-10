Игрок Hogwarts Legacy заметил интересную "пасхалку" на одной из картин в замке

Hogwarts Legacy не перестает удивлять игроков вниманием к деталям, ведь на одной из картин внимательный игрок нашел персонажа, появление которого точно заинтересует поклонников Гарри Поттера. Подробности – в материале.

Hogwarts Legacy заняла ведущее место в пантеоне видеоигр о вселенной Гарри Поттера, хотя в ней и нет персонажей оригинала. Хотя так ли это на самом деле?

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Игра просто-таки пестрит разнообразными пасхалками: от той, что отсылает нас к братьям Уизли и до отсылки на известную сцену из фильма.

Однако внимательный геймер и пользователь Reddit под ником Xunlu_Tingzhi, пристально вглядевшись в одну из красующихся на стенах виртуального Хогвартса картин, заметил знакомого персонажа из фильмов и книг.

Оказалось, что на одном из многих портретов игроки могут найти эльфа-домового Кричера – верного слугу семьи Блэк.

Кричер в Hogwarts Legacy / Фото с Reddit

Согласно лору, Кричер прожил более шестисот лет, служа семье крестного Гарри и был известен своим скверным характером и неприязнью к тому же Сириусу Блэку.

Для тех игроков Hogwarts Legacy, которые не обратили внимание на этот портрет, а теперь хотят убедиться в его подлинности, автор находки сообщил, что найти картину можно в библиотеке Хогвартса.