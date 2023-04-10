Hogwarts Legacy посіла чільне місце у пантеоні відеоігор про всесвіт Гаррі Поттера, хоча й не містить персонажів оригіналу. Хоча чи так це насправді?

Варте уваги 448,6 мільйона гривень податків сплатила PIN-UP Ukraine з початку року

Гра просто таки майорить різноманітними великодками: від тієї, що відсилає нас до братів Візлі та до посилання на впізнавану сцену з фільму.

Однак уважний геймер та користувач Reddit під ніком Xunlu_Tingzhi пильно вдивившись в одну з картин, що красуються на стінах віртуального Гоґвортсу, помітив знайомого персонажа із фільмів та книг.

Отож, на одному з багатьох портретів гравці можуть знайти ельфа-домовика Крічера – вірного слугу родини Блек.

Крічер у Hogwarts Legacy / Фото з Reddit

Згідно з лором, Крічер прожив понад шістсот років, служачи родині хресного Гаррі та був відомий своїм кепським характером та неприязню до того ж таки Сіріуса Блека.

Для тих гравців Hogwarts Legacy, які не звернули увагу на цей портрет, а тепер хочуть переконатися у його справжності, автор знахідки повідомив, що знайти картину можна в гоґвортській бібліотеці.