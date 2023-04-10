Hogwarts Legacy посіла чільне місце у пантеоні відеоігор про всесвіт Гаррі Поттера, хоча й не містить персонажів оригіналу. Хоча чи так це насправді?
Варте уваги 448,6 мільйона гривень податків сплатила PIN-UP Ukraine з початку року
Гра просто таки майорить різноманітними великодками: від тієї, що відсилає нас до братів Візлі та до посилання на впізнавану сцену з фільму.
Однак уважний геймер та користувач Reddit під ніком Xunlu_Tingzhi пильно вдивившись в одну з картин, що красуються на стінах віртуального Гоґвортсу, помітив знайомого персонажа із фільмів та книг.
Отож, на одному з багатьох портретів гравці можуть знайти ельфа-домовика Крічера – вірного слугу родини Блек.
Крічер у Hogwarts Legacy / Фото з Reddit
Згідно з лором, Крічер прожив понад шістсот років, служачи родині хресного Гаррі та був відомий своїм кепським характером та неприязню до того ж таки Сіріуса Блека.
Для тих гравців Hogwarts Legacy, які не звернули увагу на цей портрет, а тепер хочуть переконатися у його справжності, автор знахідки повідомив, що знайти картину можна в гоґвортській бібліотеці.