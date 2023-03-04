Игрок Hogwarts Legacy показал сообразительный способ легко одолеть тролля: забавное видео

Тролли – одни из самых опасных врагов Hogwarts Legacy, однако если проявить немного сообразительности, то одолеть их не так уж тяжело. Детальнее о том, как это удалось изобретательному геймеру – в материале.

Игрок Hogwarts Legacy нашел хитрый способ одолеть одного из самых грозных оппонентов в игре.

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Hogwarts Legacy стал большим хитом для WB Games и Avalanche Software. Для большинства поклонников Гарри Поттера игра оказалась тем проектом, который, наконец, позволил им взаимодействовать с миром волшебников так, как это было невозможно раньше.

Это касается и боевой составляющей, ведь каждая битва с врагами в новинке уникальна и требует от игрока незаурядного мастерства. Одним из самых опасных оппонентов есть тролли, которых иногда довольно трудно одолеть в честном бою.

Именно для тех кому это сложно, пользователь Reddit под ником TheStormBolt придумал сообразительный способ борьбы с громилами. В ролике геймер привлек внимание тролля, а потом прыгнул на свою метлу и неспешно улетел прочь. Бестолковый крепыш поплелся за игроком и устремился со скалы вниз, мгновенно расставшись с жизнью.

Сообразительный способ борьбы с троллями: видео

Это неортодоксальный метод борьбы с троллем, но он, безусловно, эффективен и, как подметил один из комментаторов, "не говорите, что это плохой ИИ, я вполне верю, что реальный тролль на такое повелся бы".