За что геймеры любят Minecraft, так это за то, что огромный открытый процедурно сгенерированный мир проекта Mojang всегда полон сюрпризов, которые способны удивить даже после нескольких лет в игре.

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Так произошло и с пользователем Reddit под ником xXBoss_185Xx, который стал свидетелем довольно уникального явления.

Озадаченный геймер поделился на портале интересным скриншотом из игры, на котором можно увидеть очень странный игровой блок.

Что это за блок, который я нашел? Я играю около 7 лет и никогда раньше такого не видел, – написал автор находки.

Комментарии к публикации заполонили такие же растерянные геймеры, которые сперва не могли понять на что наткнулся их коллега.

Редкий блок в Minecraft / Фото с Reddit

Однако вскоре на помощь пришли более опытные майнкрафтеры, которые охотно раскрыли эту мистерию.

Как выяснилось, это обычный блок земли с травой сверху, который из-за сбоя в игре "думает, что поверх него лежит снег". По словам знатоков, такое происходит, если Эндермен поднимает заснеженный блок, а затем ставит его на поверхность.

Найти такую интересность это чрезвычайная удача, а некоторые игроки даже утверждают, что шанс наткнуться на такую аномалию примерно 0,0001%.

Ввиду уникальности находки, один геймер даже пошутил, что теперь xXBoss_185Xx обязан снести целую гору вокруг этого клочка и построить для него некую святыню.