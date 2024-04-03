За що геймери люблять Minecraft, так це за те що величезний відкритий процедурно згенерований світ проєкту Mojang завжди сповнений сюрпризів, які здатні здивувати навіть після кількох років у грі.

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Так сталося і з користувачем Reddit під ніком xXBoss_185Xx, який став свідком доволі унікального явища.

Спантеличений геймер поділився на порталі цікавим скриншотом з гри, на якому можна побачити дуже дивний ігровий блок.

Що це за блок, який я знайшов? Я граю близько 7 років і ніколи раніше такого не бачив, – написав автор знахідки.

Коментарі до публікації заполонили такі ж розгублені геймери, які спершу не могли зрозуміти на що наткнувся їх колега.

Рідкісний блок в Minecraft / Фото з Reddit

Однак невдовзі на допомогу прийшли більш досвідчені майнкрафтери, які залюбки розкрили цю містерію.

Як з'ясувалося, це звичайний блок землі з травою зверху, який через збій у грі "думає, що поверх нього лежить сніг". За словами знавців, таке стається, якщо Ендермен підіймає засніжений блок, а потім ставить його на поверхню.

Знайти таку цікавинку є надзвичайною вдачею, а деякі гравці навіть стверджують, що шанс наткнутися на таку аномалію приблизно 0,0001%.

Зважаючи на унікальність знахідки, один геймер навіть пожартував, що тепер xXBoss_185Xx зобов'язаний знести цілу гору навколо цього клаптика та побудувати для нього якусь святиню.