Поклонник Minecraft построил полностью функциональную печь из игры в реальной жизни

Одному геймеру, видимо, надоело строить в Minecraft, поэтому он решил сделать что-то кардинально другое и создал полностью функциональную печь из игры в реальной жизни. Удивительное видео – в материале.

Фанаты Minecraft известны своим неисчерпаемым креативом, позволяющим им строить самые причудливые проекты в кубическом мире игры, однако один геймер пошел кардинально другим путем.

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Речь идет о пользователе Reddit под ником wired_workshop, поразившем публику платформы полностью функциональной печью из Minecraft, изготовленной собственноручно.

В видео, представленном геймером, можно увидеть как пламя приятно полыхает в практически идеальной копии предмета из игры.

Подобно своему виртуальному двойнику, творение wired_workshop способно выполнять разнообразные полезные задачи: от плавления металла до приготовления пищи.

Видео также дает краткий обзор огромного объема работы, проделанного для создания этого геймерского артефакта. По словам создателя, весь процесс занял у него год времени, от старта проектирования до готового продукта, однако при этом работа велась параллельно с другими проектами.

Печка из Minecraft в реальности: видео

Пользователи Reddit были искренне поражены результатом работы энтузиаста, что подтверждают более 18 тысяч лайков.

Один из комментаторов даже пошутил, что следующим шагом wired_workshop должно быть создание стола для крафта и "покорение мира".

Как оказалось он недалек от истины, ведь создатель печки ответил, что действительно имеет в планах воссоздание функционального верстака из Minecraft.