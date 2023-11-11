Игры Bethesda известны тем, что в них хочется возвращаться даже спустя годы после первого прохождения и Starfield не стала исключением из правил.

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Вселенная космической RPG включает в себя столько всего, что даже пройдя основной сюжет, игроки могут провести в проекте еще сотни часов.

Отдельным развлечением является возможность строить невероятные космические аванпосты и звездолеты, в чем геймеры постоянно соперничают в мастерстве.

Пользователь Reddit под ником Joshohoho решил быть вне конкуренции в этом вопросе и собрал корабль с довольно странной философией, ведь его произведение стало, вероятно, самым длинным звездолетом, когда-либо существовавшим в Starfield.

Самый длинный звездолет в Starfield: смотреть видео

Несмотря на причудливый дизайн, корабль сохранил незаурядную маневренность, а также оснащен хорошим оружием и щитами, что делает его крепким орешком для звездных поединков.

Из-за внешнего вида комментаторы платформы прозвали произведение Joshohoho – Пиноккио, и ему очень подходит такое название.

Тем, кто хочет сделать подобный звездолет с нуля, автор проекта сообщил, что стоимость всех необходимых модулей составляет немногим более 150 тысяч кредитов.