Ігри Bethesda відомі тим, що в них хочеться повертатися навіть через роки після першого проходження і Starfield не стала винятком з правил.

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Всесвіт космічної RPG містить в собі стільки всього, що навіть пройшовши основний сюжет, гравці можуть провести в проєкті ще сотні годин.

Окремою розвагою є можливість будувати неймовірні космічні аванпости та зорельоти, в чому геймери постійно змагаються в майстерності.

Користувач Reddit під ніком Joshohoho вирішив бути поза конкуренцією у цьому питанні та зібрав корабель з досить дивною філософією, адже його витвір став, ймовірно, найдовшим зорельотом, який коли-небудь бачив Starfield.

Найдовший зореліт у Starfield: дивитися відео

Попри чудернацький дизайн, корабель зберіг неабияку маневровість, а також оснащений хорошою зброєю і щитами, що робить його міцним горішком для зоряних поєдинків.

Через зовнішній вигляд, коментатори платформи прозвали витвір Joshohoho – Піноккіо, і йому неабияк підходить така назва.

Тим, хто хоче зробити подібний зореліт з нуля, автор проєкту повідомив, що вартість усіх необхідних модулів складає трохи більш як 150 тисяч кредитів.